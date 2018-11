Economia Moradores de Goiânia recebem programa de troca de geladeiras Para participar, basta levar um documento oficial com foto e a última conta de energia paga; saiba mais

A Enel Distribuição Goiás vai trocar 100 geladeiras dos moradores de Goiânia nesta quarta (28), quinta (29) e sexta-feira (30), das 9h às 17h, em frente ao CMEI do bairro Buena Vista I. Para participar do sorteio, basta levar um documento oficial com foto e a última conta de energia paga até o local da ação para fazer o cadastro. Além de concorrer à...