Economia Moradores de Cachoeira Alta recebem programa de troca de geladeiras; saiba como participar No momento do cadastro, o cliente pode trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes

A Enel Distribuição Goiás vai trocar 85 geladeiras de moradores de Cachoeira Alta na próxima semana. Para participar é preciso se cadastrar na segunda-feira (8), terça (9) e quarta-feira (10), das 9h às 17h, no Ginásio Quintiliano Leão Neto. Os moradores que quiserem participar do cadastro precisam levar um documento oficial com foto e a última conta ...