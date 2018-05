Economia Moradores de Anápolis devem se cadastrar para concorrer a troca de geladeiras Sorteio acontece na sexta-feira (25), às 18h30, e a entrega das geladeiras será no dia seguinte

Ainda nesta semana 100 moradores de Anápolis terão geladeiras novas em casa. Para participar do programa da Enel, é preciso se cadastrar nesta quarta (23), quinta (24) e sexta-feira (25), das 10h às 17h, na Praça Martins, na Vila São Joaquim. Por meio da iniciativa, eletrodomésticos antigos podem ser trocados por novos com selo de eficiência A do Procel. Durant...