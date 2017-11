Moradores de 20 cidades ainda relatam falta de combustíveis em Goiás; gasolina é vendida por R$ 5,60

Fila de carros para abastecer em Pires do Rio

O protesto contra o preço alto dos combustíveis que estava bloqueando as portas das distribuidoras na cidade de Senador Canedo chegou ao fim na manhã desta quarta-feira (15), mas o abastecimento pelas cidades do interior de Goiás ainda continua prejudicado. Já no Jardim Novo Mundo, manifestantes continuam bloqueando uma distribuidora de combustível na noite desta quarta-feira (15).

Leitores de O POPULAR enviaram relatos, fotos e vídeos pelo WhatsApp do jornal mostrando filas imensas, postos sem combustíveis e preços abusivos. De acordo com as mensagens, em pelo menos 20 cidades goianas ainda há algum tipo de problema nos postos de abastecimento.

Confira a lista de municípios:

- Iporá - Jataí - Ceres - Rubiataba - Silvânia - Itacuranã - Anicuns - Itapuranga - Santa Cruz de Goiás - Pirenópolis - Santa Helena - São Luis de Montes Belos - Niquelândia - Edéia - Anápolis - Firminópolis - Itaberaí - Caturaí - Nerópolis - Pires do Rio

Na cidade de Santa Cruz de Goiás, no Sudeste do Estado, um leitor enviou uma imagem mostrando a gasolina sendo vendida por R$ 5,60. Já em Anápolis, um outro leitor de O POPULAR mostrou a gasolina sendo vendida a R$ 4,99.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), desde o começo dos protestos, pelo menos em 15 municípios não tinha etanol e gasolina nos estabelecimentos. E que em Goiânia, 70 postos tinham algum problema.

A liberação das portarias aconteceram após uma decisão judicial emitida pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), nesta terça-feira (14). Em caso de descumprimento da liminar, foi fixada uma multa diária no valor de R$ 10 mil.

Os postos de combustíveis em Goiânia voltaram a ter gasolina, mas em um valor ainda pior que antes: alguns locais estão cobrando R$ 4,799 o litro. O flagra foi feito em um posto localizado na Avenida Goiás Norte, no Residencial Recanto do Bosque.

Ainda nessa terça-feira (14), a Petrobrás havia anunciado um aumento de R$ 1,2% no preço da gasolina.