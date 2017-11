Montadora pode abrir até 6 mil vagas em Anápolis

Implantação da Caoa Chery em Anápolis ampliará, segundo o governo estadual, oferta do mercado e demandará novas indústrias de peças; produção deve começar já em 2018

Divulgação

Fábrica da Caoa Chery, em Anápolis: investimentos de US$ 2 bilhões do grupo no Brasil, ao longo dos próximos cinco anos