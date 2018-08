Economia Montadora lucra quase € 10 bilhões no 1º semestre Na primeira metade do ano, o grupo, que detém 12 marcas, vendeu em todo o mundo 5,5 milhões de veículos

Embora a empresa registre prejuízo na América do Sul, a operação global da Volkswagen registrou lucro de € 9,8 bilhões no primeiro semestre, cifra quase 10% acima do resultado de igual período de 2017, mesmo com o escândalo conhecido como Dieselgate, que levou a empresa a perder participação de mercado em sua casa, a Alemanha. A companhia vendeu globalmente 11 mil...