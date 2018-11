Economia Mitsubishi Motors remove Carlos Ghosn da presidência do conselho O atual chefe-executivo da Mitsubishi, Osamu Masuko, vai acumular o cargo de presidente do conselho da empresa

A Mitsubishi Motors informou nesta segunda-feira (26) que seu conselho de administração votou pela remoção do executivo brasileiro Carlos Ghosn da presidência do colegiado. Na última quinta-feira (22), Ghosn foi afastado também do comando do conselho da Nissan, três dias depois de ser preso em Tóquio por supostas irregularidades financeiras. A Nissan, que é parc...