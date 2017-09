Missão gera contatos e novos negócios com países do Cone Sul

A missão comercial do Governo de Goiás ao Cone Sul já começou a render bons frutos para as empresas que integraram a comitiva. Algumas estão com negócios fechados ou encaminhados com outras empresas dos países vizinhos na América do Sul, o que deve resultar em aumento da produção industrial e geração de novos empregos. A missão foi encerrada nesta quarta-feira (13 com u...