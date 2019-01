Economia Missão do governo federal ficará 3 dias em Goiás para análise das contas Equipe do Ministério da Economia vai avaliar os orçamentos de 2018 e 2019 e dará diagnóstico se o Estado pode aderir ao Regime de Recuperação Fiscal

A equipe técnica do Ministério da Economia do governo federal que vem a Goiânia para analise das contas do Estado de Goiás chegará na próxima segunda-feira (14/1) e deixará a capital apenas na quarta-feira (16). A informação é da Secretaria de Estado da Fazenda. Ao longo dos três dias de trabalho, os técnicos enviados pelo ministro Paulo Guedes trabalhão junto ...