Economia Ministro diz que projeção de R$ 1.002 está mantida

O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, afirmou ontem que o governo mantém a projeção para o salário mínimo no valor de R$ 1.002 em 2019, diferentemente da estimativa de redução apontada em nota técnica da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. O texto da nota, que subsidia os trabalhos da CMO, diz que houve redução na proj...