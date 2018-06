Economia Ministro deve assinar edital de concurso com 500 vagas para a Polícia Federal nesta quarta-feira Estratégia, segundo Raul Jungmann, é fortalecer o combate ao crime no país

O ministro Raul Jungmann anunciou que assina nesta quarta-feira (13) o edital para a abertura de concurso público com 500 vagas para a Polícia Federal. Serão 150 vagas para delegado, 60 para peritos criminais, 180 para agentes, 80 para escrivães e 30 para papiloscopistas. “Estamos cumprindo uma promessa feita no dia de nossa posse de reforçar com recursos humano...