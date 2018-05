Economia Ministro da Fazenda confirma fim da Cide para diesel Desde ontem (21), caminhoneiros fazem protestos e bloqueiam estradas em vários estados

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirmou o acordo feito entre governo e Congresso Nacional para redução do preço do diesel. Em declaração feita na noite de hoje (22) no Palácio do Planalto, Guardia disse que o governo eliminará a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre o diesel e, em contrapartida, os parlamentares devem aprovar o projeto d...