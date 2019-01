Economia Ministro confirma concessão de estradas em Goiás No Estado para tratar da recuperação de vias, Tarcísio Gomes recebeu relatório sobre Sudoeste

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, realizou ontem uma vistoria técnica nos trechos da BR-060, que liga Rio Verde, Jataí e Mineiros, e na BR-452, que faz a ligação entre o Sul e o Sudoeste do Estado, acompanhado do governador Ronaldo Caiado e do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Antônio Leite dos Santos Filh...