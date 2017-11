Ministério autoriza nomeação de aprovados em concursos para INSS e Anvisa

O Ministério do Planejamento autorizou a nomeação de 100 candidatos aprovados em concurso público para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e de 78 para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As portarias com as autorizações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

O provimentos dos cargos - de técnico do Seguro Social para o INSS e técnico administrativo para a Anvisa - está condicionado à existência de vagas na data da nomeação dos candidatos e deverá ocorrer a partir de novembro de 2017, não podendo ocorrer após 31 de dezembro de 2017.

De acordo com as portarias, a responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos será dos presidentes dos dois órgãos.