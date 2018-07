Economia Mineiros agoniza sem abate de perus Interrupção da produção pela BRF fechou 134 granjas e deixou 600 sem emprego. Clima é de incertezas

Incerteza e preocupação. Estas são as palavras que melhor definem hoje o clima entre a população de Mineiros, no Sudoeste do Estado. A economia do município já começa a sentir os efeitos do encerramento da linha de produção de perus na unidade da BRF, que provocou o fechamento de 134 granjas e a demissão imediata de mais de 600 trabalhadores, entre funcionários da indústria e ...