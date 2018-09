Economia Michael Kors compra Versace por US$ 2,12 bilhões Atualmente, 20% da Versace são de propriedade do fundo americano Blackrock e o restante pertence à família

O grupo de moda norte-americano Michael Kors Holdings Ltd confirmou a compra para assumir o controle da italiana Versace, avaliada emUS$ 2,12 bilhões. Como parte do acordo, a Blackstone, que adquiriu uma participação de 20% na grife em 2014, sairá completamente da empresa italiana, enquanto a família Versace, proprietária do restante da empresa, manterá seu papel. A notíci...