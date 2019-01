Economia Metade dos usuários do Facebook não gosta de uso de dados para anúncio Levantamento é do Pew Research Center e ouviu 963 usuários

Metade dos usuários do Facebook entrevistados em uma pesquisa afirmou que não se sente confortável com a forma como seus dados são usados para a construção de perfis pela rede social. A sistematização de preferências é chave do modelo de publicidade da empresa, que vende aos anunciantes a difusão de conteúdos promocionais com alta capacidade de segmentação. O levant...