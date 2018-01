Mesmo com perdas, conta é alta

A interrupção do fornecimento de energia é temida em granjas pelo impacto imediato para os animais. Dez horas de interrupção foram suficientes, por exemplo, para a produtora Maria Antonieta Rodrigues Oliveira perder mais de 2 mil frangos e acumular prejuízo superior a R$ 12 mil neste começo de ano. A empresa ficou no vermelho e tem dificuldades inclusive para pagar as c...