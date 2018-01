Mesmo com confiança, secretário diz que indústria vive desestruturação

As exportações goianas acompanharam o crescimento ocorrido no País em 2017. Goiás com 16,45% e Brasil com 17,55%. Mas a importação teve um incremento maior, com 22,55% ante o resultado nacional de 9,59% em comparação com 2016. O secretário estadual de Desenvolvimento, Francisco Pontes, explica que o resultado mostra que os empresários estão mais confiantes em investir...