Economia Mesmo com alta do dólar, gastos dos brasileiros no exterior cresce 5% em maio Brasileiros gastaram US$ 1,615 bi lá fora, ante US$ 1,538 em abril; na comparação com o mesmo mês do ano passado, alta foi de quase 8%

Apesar da alta do dólar, que em maio subiu 7,35% ante o real, as despesas de brasileiros no exterior somaram US$ 1,615 bilhão no mês passado, informou nesta segunda-feira o Banco Central. Em abril, os gastos foram de US$ 1,538 bilhão, o que representa uma alta de 5%. No mesmo mês do ano passado, o avanço foi de quase 8%. Já o gasto dos estrangeiros em p...