Mercosul se queixa de UE

A “falta de equilíbrio” da proposta europeia é a razão para a mudança de tom e a frustração das autoridades sul-americanas sobre a perspectiva de assinatura do pré-acordo para criação de uma área de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Sul-americanos, porém, também têm um tema bastante sensível: o prazo para abertura do mercado para industrializados da Europa.

Fonte que acompanha as negociações do lado sul-americano disse que as reuniões para a criação da área de livre comércio esbarraram na falta de movimento dos europeus, que não trouxeram novos números para a mesa na Argentina. A prometida proposta melhorada para carne e etanol ainda pode, em tese, ser apresentada em Buenos Aires, mas negociadores praticamente já descartam a hipótese.

Outro ponto de discórdia é o chamado “grau de cobertura e liberação do mercado” sul-americano para as mercadorias europeias. Isso acontece porque os blocos comerciais têm a possibilidade de proteger uma parcela da economia contra o livre comércio.