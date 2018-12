Economia “Mercosul não é uma obra pronta e acabada”, diz Aloysio Nunes O bloco reúne Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, que está suspensa momentaneamente

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, disse hoje (17), em Montevidéu, que há disposição do atual e do futuro governo para apoiar o Mercosul nas negociações em curso. O bloco reúne Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, que está suspensa momentaneamente. “O Mercosul não é uma obra pronta e acabada, precisa passar por aperfe...