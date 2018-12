Economia Mercedes-Benz vai abrir 600 vagas no ABC e ampliar produção de caminhões Empresa vai voltar a operar em dois turnos, expediente que estava suspenso desde 2014; 400 dos novos funcionários já começam a trabalhar em janeiro

A Mercedes-Benz anunciou na manhã desta terça-feira, 4, a contratação de 600 funcionários para a fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Com isso, a empresa volta a operar em dois turnos na linha de produção de caminhões, expediente que estava suspenso desde 2014. No setor de componentes - motores, câmbio e eixos -, será retomado o terceiro turno de tra...