Economia Mercado recebe otimista o apoio do Centrão a Alckmin Bolsa sobe ao maior nível desde junho e dólar cai 1,7%; analistas creditam fenômeno à viabilização da candidatura do tucano ao Planalto

O mercado financeiro recebeu com entusiasmo a sinalização de apoio dos partidos do chamado Centrão à pré-candidatura do ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, fechou ontem com alta de 1,40%, aos 78.571,29 pontos - o maior nível desde junho. Já o dólar à vista teve uma queda de 1,7%, e encerrou o dia cotado a ...