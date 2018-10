Economia Mercado reage a 2º turno entre Bolsonaro e Haddad e dólar é cotado perto dos R$ 3,72 Antes da abertura do pregão, papel da Petrobrás negociado em Nova York subia mais de 11%; índices referenciados em papéis brasileiros (ETFs) disparavam mais de 6% nas bolsas europeias

Após o resultado do 1º turno das eleições presidenciais, o dólar à vista abriu o pregão aos R$ 3,7263, com baixa de 3,36%. O contrato do Ibovespa no mercado futuro abriu em alta de 4,55% aos 86.570 pontos. A grande vantagem do candidatode direita Jair Bolsonaro (PSL) em relação ao petista Fernando Haddad (PT) e o crescimento do PSL no Congresso, s...