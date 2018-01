Mercado Livre começa a emprestar dinheiro para vendedores que usam a plataforma no Brasil

O Mercado Livre anunciou nesta terça-feira, 30, que vai começar a emprestar dinheiro oficialmente a brasileiros que vendem produtos por meio da plataforma de compra e venda, oito meses após iniciar os testes no País, conforme adiantado pelo Estado em maio de 2017. A empresa anunciou que, nos últimos seis meses, já emprestou R$ 270 mil empréstimos para mais de 18 mil pequenas e médias empresas no Brasil, que é a terceira nação a contar com essa nova operação da empresa, após Argentina e México.

Na prática, vendedores pré-selecionados pelo Mercado Livre verão a oferta de crédito por meio da plataforma e poderão contratar o valor total disponível ou menos, parcelando o saldo em até 12 vezes. Segundo o Mercado Livre, os empréstimos serão oferecidos com taxas de juros entre 2,25% e 5,5% ao mês, de acordo com o score do vendedor, que é avaliado com base em cerca de 400 variáveis por um algoritmo. "A análise é 100% automatizada", disse o diretor do Mercado Pago, Túlio Oliveira, em coletiva de imprensa.

"Hoje, 80% da oferta de crédito para pequenas e médias empresas está concentrada na mão de seis bancos no Brasil", disse o vice-presidente sênior da divisão de crédito do Mercado Livre, Martín de los Santos. "Queremos fechar esse gap." De acordo com os executivos da empresa, o dinheiro disponibilizado para crédito é do próprio Mercado Livre, que vai atuar como correspondente bancário de instituições financeiras parceiras -- no Brasil, a companhia vai atuar em parceria com o Banco Topázio e a financeira Money Plus.

Expansão. Mas o Mercado Livre não está apenas de olho nos vendedores. Santos confirmou durante o evento ao Estado que a companhia já iniciou um pequeno piloto de oferta de crédito para os compradores, isto é, internautas que compram produtos por meio da plataforma do Mercado Livre. O executivo, porém, não explicou qual será a modalidade de crédito para esse público, se por meio de empréstimos ou de um cartão de crédito. "Sabemos que a oportunidade de oferta de crédito para potenciais compradores é muito maior."