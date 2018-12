Economia Mercado imobiliário em Goiânia e Aparecida lançou 179% mais que em 2017

O mercado imobiliário parece ter deixado mesmo para trás um longo período de estagnação de vendas e lançamentos. Só no último mês de outubro, foram lançadas 547 unidades em Goiânia e Aparecida, um número 179% maior que as 196 unidades colocadas no mercado no mesmo período do ano passado. O valor de venda dos lançamentos chegou a R$ 264 milhões, quase dez vezes mais que ...