Mercado espera índice confiável

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) alega que não há mecanismo (índice, relatório ou estudo) que possa mostrar o que ocorreu com os preços médios dos bilhetes aéreos neste segundo semestre. Para as companhias, essa avaliação só pode começar com a divulgação do 38º Relatório de Tarifas Aéreas Domésticas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que abra...