Economia Mercado de trabalho recebeu 3 vezes mais mulheres que homens No ano passado, elas conquistaram 99 mil vagas em Goiás e chegaram a 43,2% dos postos ocupados, ante 41,9% em 2016; homens ficaram com 32 mil oportunidades

Os mulheres foram destaque no mercado de trabalho goiano no ano passado. Elas conquistaram três vezes mais postos que os homens: foram 99 mil mulheres contratadas, contra 32 mil homens. Com isso, a participação delas entre os ocupados no mercado de trabalho subiu de 41,9% em 2016 para 43,2% em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) -...