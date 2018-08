Economia Mercado de trabalho ganha 252 mil vagas com carteira assinada Como consequência, a taxa de desemprego caiu de 12,8% no trimestre até julho de 2017 para 12,3%

O mercado de trabalho gerou 252 mil vagas com carteira assinada no setor privado no trimestre encerrado em julho, em relação ao trimestre terminado em abril. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O contingente de trabalhadores sem carteira assinada no...