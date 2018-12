Economia Mensalidade escolar tem aumento médio de 4,82% Maior reajuste em 2019 será para o ensino infantil, de 17%, segundo pesquisa do Procon Goiás

As mensalidades escolares para 2019 estão, em média, 4,82% mais caras, segundo pesquisa do Procon Goiás realizada em 52 escolas particulares em Goiânia, no mês de novembro. O maior aumento foi encontrado para a educação infantil (17%). E para não ter grande peso no bolso e aguentar essa diferença, o consumidor tem tido de pesquisar mais para aliar qualidade de ensino à cap...