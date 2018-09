Economia Menos consumo não é falta de consumidor, diz economista

Diante da recessão pela qual passa o País, a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, explica que não há setor da economia que passe impune. Porém, no caso do varejo, é preciso observar que “falta de consumo não é falta de consumidor”. “As pessoas não deixam de comprar. O empresário tem que se reinventar porque o consumidor mudou. E isso não exige custos adici...