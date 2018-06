Economia Melhores empresas para trabalhar são premiadas Evento realizado pelo jornal O POPULAR reconhece as melhores práticas de valorização de recursos humanos no Centro-Oeste

O mercado conheceu nesta terça-feira as melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste. Elas foram premiadas na edição 2018 do Great Place to Work, evento realizado pelo jornal O POPULAR, que reconhece as empresas que adotam as melhores práticas de recursos humanos para valorização de seus colaboradores. Em sua oitava edição, 45 pequenas, médias e grandes organizações fo...