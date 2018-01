Melhora na economia faz brasileiros consumirem mais cerveja, diz associação

A melhora nos níveis de emprego, a redução da inflação e dos juros e a Copa do Mundo da Rússia são fatores que devem contribuir para o aumento do consumo de cervejas no Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), o balanço de 2017 vai mostrar uma pequena alta em relação a 2016 no consumo da bebida, e assim voltar para os 13,3 bilhões de litros produzidos anualmente. Até outubro de 2016, foram produzidos 12,128 bilhões de litros de cerveja.

Para o diretor executivo da CervBrasil, Paulo Petroni, a partir do terceiro ou quarto trimestre de 2017, houve o aumento da renda média do brasileiro, e com isso melhorou a venda de cervejas também.

Os fabricantes acreditam que irão crescer em 2018, mas "sem nenhuma explosão". A produção de cerveja no Brasil está ligada à folga na renda dos consumidores, principalmente os da classe C. Assim, se o brasileiro tiver dinheiro, ele deve gastar com a cerveja.

Segundo uma pesquisa do banco UBS, onde foram ouvidos 1.512 consumidores de cerveja, entre 18 e 54 anos, com a recuperação da economia, os consumidores podem experimentar as marcas premium, com preços mais altos. Essas cervejas representam apenas 15% do mercado, ante 70% das comuns. Os entrevistados ainda confirmaram que estão gastando mais com cerveja e devem continuar em 2018.

Crise

As empresas tiveram um período de 10 anos (2003-2012) de crescimento médio de 5% ao ano e caíram para retração de 2% nos últimos dois anos. A retomada deve acontecer, mas sem expectativa para voltar aos 5% ao ano de antigamente.

Em nota, o Grupo Petrópolis informou que mesmo com o atual cenário, “timidamente positivo”, estão otimistas para este ano, após a recessão.