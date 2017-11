Meirelles diz esperar reforma da Previdência votada na Câmara ainda em 2017

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reiterou nesta sexta-feira, 24, que tem a expectativa de que a Câmara vote a reforma da Previdência ainda este ano. "Acreditamos que reforma da Previdência deverá ser votada na Câmara ainda este ano." Ele tem dúvidas, no entanto, sobre se haverá tempo hábil para que a votação ocorra no Senado ainda em 2017.



As declarações foram dadas logo após palestra sobre a situação da economia brasileira na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).



Apesar das alterações que foram feitas na proposta e que fizeram com que a economia fiscal gerada pela reforma caísse a 60% do texto original, Meirelles disse que o projeto "continua robusto" e é "suficiente" para reequilibrar as contas públicas do País.



Se a reforma da Previdência não for aprovada, o ministro afirmou que a situação fiscal vai se agravar e que se tornará um problema para o próximo governo. Ele também disse que a reforma tributária segue na pauta e que será a prioridade após a tramitação da reforma da Previdência.