Meirelles descarta alta de impostos

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que não há um plano B caso a reforma da Previdência seja engavetada e reafirmou estar confiante de que o texto será aprovado em fevereiro no Congresso, em entrevista à agência de notícias Bloomberg News concedida em Davos. Meirelles descartou elevar impostos e ressaltou que as medidas do governo para o ajuste fiscal...