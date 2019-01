Economia Mega-Sena vai sortear hoje prêmio de R$ 12 milhões Valor do prêmio, caso aplicado na poupança, renderia R$ 44 mil por mês

O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$ 12 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.114. O sorteio será neste sábado (12), às 20h (horário de Brasília), no espaço Loterias Caixa em São Paulo, no Terminal Rodoviário do Tietê. O valor do prêmio, caso aplicado na poupança, renderia R$ 44 mil por mês. No concurso 2.113, realizado na quarta-feira (9), n...