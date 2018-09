Economia Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões nesta quarta-feira (5) Se for aplicado na poupança, o prêmio renderá cerca de R$ 74 mil por mês

Quem acertar nesta quarta-feira (5) os seis números do concurso 2.075 da Mega-Sena pode receber um prêmio de R$ 20 milhões. O sorteio do Caminhão da Sorte, que está em São Bento do Sul, Santa Catarina, ocorre às 20h (horário de Brasília). Se for aplicado na poupança, o prêmio renderá cerca de R$ 74 mil por mês. O valor também é suficiente para comprar 133 carros...