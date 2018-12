Economia Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões nesta quinta-feira (6) De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$ 44 mil mensais

A Mega-Sena sorteia hoje (6) o prêmio de R$ 12 milhões, no segundo concurso da Mega Semana de Verão, que tem mais um sorteio no próximo sábado. Normalmente, são dois sorteios na semana: na quarta-feira e no sábado. De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$ 44 mil mensais. O concurso 2.104 terá as seis dez...