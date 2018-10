Economia Mega-Sena sorteia R$ 2,5 milhões nesta quarta-feira (17) em Goiás O sorteio será realizado a partir das 20h no Caminhão da Caixa, estacionado em Santa Helena de Goiás

A Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 2,5 milhões do concurso 2.088, nesta quarta-feira (17), que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa, estacionado em Santa Helena de Goiás. Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$9 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prê...