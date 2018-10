Economia Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (25) prêmio de R$ 20 milhões O sorteio de hoje será feito no Caminhão da Sorte que está na cidade baiana de Jequié

O apostador que acertar sozinho, nesta quinta-feira (25), a Mega-Sena poderá ganhar R$ 20 milhões. O sorteio ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Jequié, na Bahia. Quem for apostar tem até as 19h (horário de Brasília) para fazer o seu bilhete, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. Segundo a Caixa, ap...