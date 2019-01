Economia Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 38 milhões A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50

A Mega-Sena pode pagar hoje (23) prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal de R$ 38 milhões. As seis dezenas do concurso 2.118 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte, estacionado em Quirinópolis (GO). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país...