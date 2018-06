Economia Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões no concurso deste sábado A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.046 que será sorteado neste sábado (2). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h (horário de Brasília) de hoje. O sorteio será realizado às 20h. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. No sorteio da última quarta-feira (30...