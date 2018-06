Economia Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 9,5 milhões neste sábado Clientes Caixa podem apostar computador, tablet ou ou até smartphone

A Mega-Sena acumula pode pagar, neste sábado (9), o prêmio de R$ 9,5 milhões ao apostador que acertar os seis números. O concurso 2.048 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa que está na Praça de Eventos na cidade de Goiás (GO). A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) de sáb...