Mega-Sena acumula; veja o valor do próximo prêmio Confira as dezenas sorteadas

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.097 da Mega-Sena, realizado no Caminhão da Sorte, estacionado na cidade de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. De acordo com a Caixa, a estimativa para o próximo sorteio é R$ 37 milhões. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 09 - 24 - 28 - 45 - 49 - 51. A Quina registrou 113 ganhadores, eles vão re...