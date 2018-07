Economia Mega-Sena acumula; próximo concurso deve pagar mais de R$ 27 milhões A quina registrou 80 apostas vencedoras e a quadra teve 4.927 apostas premiadas

O prêmio da Mega-Sena mais uma vez acumulou. Ninguém acertou as dezenas: 18 - 22 - 29 - 34 - 36 – 47. Elas foram sorteadas pelo Caminhão da Sorte na noite dessa quinta-feira (5), na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A quina registrou 80 apostas vencedoras. Cada ganhador receberá R$ 24.597,04. A quadra teve 4.927 apostas premiadas; cabendo a cada acerta...