Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões na quarta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas (10 - 12 - 13 - 20 - 22 e 54) sorteadas ontem (25), no concurso 2072 da Mega-Sena, em Itabela, na Bahia. De acordo a Caixa Econômica Federal, o prêmio de R$ 33 milhões acumulou e deve chegar a R$ 40 milhões no sorteio da próxima quarta-feira (29). A Quina (cinco acertos) teve 135 apostas ganhadoras, com prêmio no valor de R$ 21.30...