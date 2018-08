Economia Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 27 milhões na quarta-feira A Quina, com cinco números acertados, teve 84 apostas ganhadoras, cabendo R$ 25.629,96 a cada uma delas

Ninguém acertou as dezenas 05 - 26 - 27 – 34 - 42 e 48 sorteadas ontem (18), no concurso 2070 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e deve chegar a R$ 27 milhões no sorteio da próxima quarta-feira, dia 22. As informações são do site da Caixa Econômica Federal. A Quina, com cinco números acertados, teve 84 apostas ganhadoras, cabendo R$ 25.629,96 a cada uma delas...