Mega da Virada sai para 17 apostas que levam mais de R$ 18 milhões cada

A Mega-Sena da Virada, cujo prêmio é recorde de mais de R$ 306 milhões e foi sorteada na noite deste domingo (31), saiu para 17 apostas. As dezenas sorteadas foram: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37.

Os acertadores vão dividir o prêmio de mais de R$ 306 milhões e cada aposta receberá R$ 18.042.279,04.

Os apostadores estão dos estados da Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

Em Minas Gerais, as apostas foram feitas em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em Carmo do Cajuru, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Quatro apostas ganhadoras foram feitas na cidade de São Paulo, e outras duas em Guarulhos, também em São Paulo. Na Bahia, os sortudos são de Cruz das Almas, Prado e Uruçuca. Em Belém, o ganhador é do Pará. Já no Paraná, eles são de Rio Azul e São João do Triunfo. Em Santa Catarina, o prêmio milionário vai para Brusque. E fechando a conta, teve um ganhador em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro.

O prêmio especial de fim de ano é o maior da história do Brasil e pagará R$ 306.718.743,71.

De acordo com a Caixa, se aplicados integralmente em uma conta-poupança, os R$ 306 milhões renderiam o equivalente a cerca de R$ 1,3 milhão mensais. O valor integral ainda é o suficiente para a compra de 130 imóveis de R$ 2,3 milhões cada ou de 20 iates de luxo.

O prêmio faz parte dos sonhos de milhões de brasileiros, mas a probabilidade de acerto na Mega-Sena é muito pequena. Para quem joga seis dezenas, a chance de ser sorteado é de uma em 50.063.860. Já para quem aposta 15 números, a chance sobe para 1 em 10 mil.