Mega da Virada: quanto custa, até quando apostar e horário do sorteio; saiba tudo sobre

A Caixa Econômica Federal (CEF) irá sortear neste domingo (31) o maior prêmio já pago na Mega da Virada: o valor chega, segundo previsão do instituição, a R$ 280 milhões. O sorteio ocorrerá às 20h50 (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo pela Rede Globo.

Os apostadores têm até as 14h do dia 31 para fazerem suas apostas em agências lotéricas. A aposta simples custa R$ 3,50 e, segundo a assessoria da CEF, se o sorteio tiver ganhador único e ele escolher aplicar o prêmio na poupança da CAIXA, o valor do rendimento mensal será equivalente a R$ 1,2 milhão.

A Mega da Virada faz parte dos sorteios das Loterias da CAIXA e chega a sua 9ª edição em 2017.